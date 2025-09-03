Inter, la lista Uefa 2025/26 UFFICIALE: c’è un’assenza
Le scelte di Chivu sui giocatori per la Champions League
Ora che si è conclusa la sessione estiva di mercato, non ci saranno più movimenti in entrata o in uscita dalla rosa dell’Inter ed ecco quindi che la società nerazzurra ha comunicato ufficialmente la lista UEFA ovvero l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla prossima edizione della Champions League.
Nell’elenco dei giocatori dell’Inter sono presenti tutti gli elementi della prima squadra ad eccezione di Francesco Pio Esposito che mister Cristian Chivu ha deciso di inserire nella “lista B” essendo cresciuto nel vivaio ma giocherà normalmente. L’unico assente che non potrà essere messo in campo è Tomas Palacios. Questo l’elenco intero:
1 Yann SOMMER
2 Denzel DUMFRIES
6 Stefan DE VRIJ
7 Piotr ZIELINSKI
8 Petar SUCIC
9 Marcus THURAM
10 Lautaro MARTINEZ
11 LUIS HENRIQUE
12 Raffaele DI GENNARO
13 Josep MARTINEZ
14 Ange-Yoan BONNY
15 Francesco ACERBI
16 Davide FRATTESI
17 Andy DIOUF
20 Hakan CALHANOGLU
22 Henrikh MKHITARYAN
23 Nicolò BARELLA
25 Manuel AKANJI
30 CARLOS AUGUSTO
31 Yann-Aurel BISSECK
32 Federico DIMARCO
36 Matteo DARMIAN
95 Alessandro BASTONI