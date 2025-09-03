Inter, la lista Uefa 2025/26 UFFICIALE: c’è un’assenza

Ora che si è conclusa la sessione estiva di mercato, non ci saranno più movimenti in entrata o in uscita dalla rosa dell’Inter ed ecco quindi che la società nerazzurra ha comunicato ufficialmente la lista UEFA ovvero l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla prossima edizione della Champions League.

Nell’elenco dei giocatori dell’Inter sono presenti tutti gli elementi della prima squadra ad eccezione di Francesco Pio Esposito che mister Cristian Chivu ha deciso di inserire nella “lista B” essendo cresciuto nel vivaio ma giocherà normalmente. L’unico assente che non potrà essere messo in campo è Tomas Palacios. Questo l’elenco intero:

1 Yann SOMMER

2 Denzel DUMFRIES

6 Stefan DE VRIJ

7 Piotr ZIELINSKI

8 Petar SUCIC

9 Marcus THURAM

10 Lautaro MARTINEZ

11 LUIS HENRIQUE

12 Raffaele DI GENNARO

13 Josep MARTINEZ

14 Ange-Yoan BONNY

15 Francesco ACERBI

16 Davide FRATTESI

17 Andy DIOUF

20 Hakan CALHANOGLU

22 Henrikh MKHITARYAN

23 Nicolò BARELLA

25 Manuel AKANJI

30 CARLOS AUGUSTO

31 Yann-Aurel BISSECK

32 Federico DIMARCO

36 Matteo DARMIAN

95 Alessandro BASTONI