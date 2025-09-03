Akanji: “Avevo offerte, Inter scelta facile per un motivo”

Tra i calciatori dell’Inter convocati dalle rispettive Nazionali in questa sosta della Serie A, c’è anche il nuovo acquisto Manuel Akanji. Il difensore classe 1995 è arrivato in prestito con diritto di riscatto nell’ultimo giorno dal Manchester City e ha scelto la maglia nerazzurra con il numero 25.

In questo momento si trova nel ritiro della sua Nazionale, la Svizzera con la quale dovrà giocare delle gare importanti per la qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Nelle scorse ore Akanji è intervenuto in conferenza stampa con la stampa elvetica e ha commentato il suo passaggio all’Inter, con queste parole:

SCELTA – “Con la chiamata dell’Inter non ho dovuto pensarci due volte. Il vantaggio è che si gioca con la difesa a 3. Sommer? Non vedo l’ora di incontrarlo, mi ha già scritto. Io avevo altre offerte ma avevo le idee chiare Voglio ancora giocare ai massimi livelli in Europa, e con l’Inter ci sono riuscito sicuramente”.

LEGAME – “La mia prima maglia da calcio è stata quella di Christian Vieri dell’Inter. L’Inter aveva già provato ad ingaggiarmi tre anni fa. Anche il fidanzato di mia sorella è un grandissimo tifoso dell’Inter e per questo sento di avere già un legame con questo club.”

SAN SIRO – “Non vedo l’ora di giocare la prima partita a San Siro. La prima gara sarà in trasferta con la Juventus ma dopo non vedo l’ora di giocare in casa davanti ai nuovi tifosi”.