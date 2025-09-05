5 Settembre 2025
Diouf cambia l’Inter: Chivu ha scelto questo RUOLO
Il francese si sta inserendo nei meccanismi di squadra
Dopo settimane di speculazioni sull’arrivo di un centrocampista, l’Inter ha puntato tutto su Andy Diouf. Arrivato dal Lens ad agosto, il francese sta ancora vivendo un periodo di ambientamento, ma ora Chivu sembra pronto a puntare di più su di lui.
Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico rumeno potrebbe sfruttare la capacità di centrocampista box to box di Diouf, per rendere più verticale la sua Inter. Le sue caratteristiche, infatti, sembrano sposarsi bene con la nuova mentalità che Chivu vuole dare all’Inter.
In questa prima fase Diouf si è visto poco, ma sarebbe già al lavoro per inserirsi al meglio nel contesto nerazzurro già in questa sosta. In questo senso, l’amichevole di oggi contro il Padova potrebbe essere un ottimo test.