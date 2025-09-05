Test amichevole per l’Inter: Chivu prova QUESTI giocatori

La sosta nazionali sta entrando nel vivo, ma in casa Inter si pensa già alla sfida di sabato 13 settembre contro la Juventus. Una gara delicata per la squadra di Cristian Chivu, chiamata a una reazione dopo la sconfitta con l’Udinese. In attesa di riavere i tanti titolari in giro per il mondo, il tecnico lavora con chi è rimasto.

Oggi alle 11.30 ci sarà un test amichevole contro il Padova. Un’occasione, come scrive La Gazzetta dello Sport, per mettere alla prova i nuovi arrivati e chi ha giocato meno, contro un club di Serie B. I riflettori sono puntati principalmente su Andy Diouf.

Sono diversi i giocatori rimasti ad Appiano Gentile e a disposizione di Chivu: Oltre ai 3 portieri, ci sono anche, Acerbi, Bisseck, Palacios, Darmian e Carlos Augusto, Mkhitaryan e Luis Henrique e Bonny, unico attaccante a disposizione di Chivu in questi giorni.