Così Chivu vuole cambiare SUBITO volto all’Inter

L’ultimo giorno di calciomercato ha regalato a Cristian Chivu un nuovo difensore centrale, Akanji, arrivato al posto di Pavard. Ora il tecnico conosce la rosa completa a sua disposizione e con la Juventus all’orizzonte è chiamato a un cambio di marcia.

La battuta d’arresto contro l’Udinese deve essere solo un caso e, come scrive La Gazzetta dello Sport, Marotta e tutta la società sostengono “la ricerca febbrile di un cambiamento”. Il piano del tecnico è chiaro: cercare di portare nuovi principi e idee in questa squadra, affrancandosi dal recente passato con Inzaghi.

Ci sarebbero un dato incoraggiante secondo Chivu nella riuscita del suo piano: l’aumento del numero di falli dell’Inter (11 di media a partita, quintultima squadra della Serie A). Per il tecnico sarebbe la dimostrazione di come i suoi giocatori stiano provando a mettere in atto i suoi principi di aggressività e pressing alto.

I movimenti non sarebbero ancora precisi, come dimostrano anche alcune difficoltà difensive. Tuttavia, scrive sempre la Rosea, “Una volta a regime, sempre negli auspici di Chivu, l’Inter saprà valorizzare certe qualità avvicinandosi più in fretta alla porta avversaria”.