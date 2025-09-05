Vlahovic all’Inter, c’è l’ok dell’giocatore: cosa sta succedendo

Con la sessione di calciomercato estiva giunta alla sua conclusione, per i dirigenti è tempo di muoversi sottotraccia, per programmare il futuro e lavorare ad alcune occasioni all’orizzonte. In casa Inter, Marotta starebbe sondando già da tempo una pista interessante.

Il presidente dell’Inter, infatti, avrebbe avuto dei contatti con l’entourage di Dusan Vlahovic, come confermato da Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport. Il serbo è determinato a lasciare la Juventus a parametro zero, per ottenere un contratto da un top club a 10 milioni di euro annui.

Un problema quello dell’ingaggio che l’Inter dovrà affrontare, ma al momento i contatti tra le parti sembrano essere positivi, con Marotta che avrebbe incassato il gradimento del giocatore a trattare per un trasferimento in nerazzurro.

Queste le parole della giornalista:

VLAHOVIC – “Vlahovic in questo momento è determinato più che mai a restare fino alla scadenza. Non ha intenzione da quello che mi risulta, ma non ha intenzione nemmeno la Juventus da questo punto di vista, né di prolungare il contratto né di spalmare, perché ormai la situazione è questa, lui vuole andarsene via a giugno prendendo 10 milioni alla firma e strappando un ingaggio almeno da 10 milioni. Il suo obiettivo è la Premier, comunque un top club.

INTER – “Lo scenario clamoroso è quello di una permanenza in Italia di Vlahovic a giugno. Perché da quanto mi risulta negli ultimi mesi ci sono stati dei contatti non soltanto con il Milan, che voleva prenderlo già subito, ma anche con l’Inter per trasferirsi in nerazzurro alla scadenza del contratto. Marotta si è mosso con il giocatore, con il suo entourage, per cercare di sondare il terreno per capire per giugno. Sappiamo che Marotta è un po’ il re dei parametri zero, poi bisognerà capire sullo stipendio. Mi sembra da questo punto di vista che l’Inter abbia meno problemi del Milan a concedere stipendi alti, soprattutto a giocatori che sono arrivati a parametro zero. Mettendo in conto comunque che magari l’anno prossimo nell’attacco dell’Inter qualcosa potrebbe cambiare, potrebbe decidere di vendere Thuram o potrebbe andarsene Lautaro. Comunque Marotta in questo momento si è cautelato, una telefonata l’ha fatta e ha incassato per ora il gradimento del giocatore, che si è detto disponibile a trattare rimandando però qualsiasi discorso a giugno. Quindi questa è la prospettiva”.