Chi è Malick Fofana, il “nuovo Mbappé” che piace all’Inter

Uno dei diktat di Oaktree al momento del loro insediamento ai vertici dell’Inter è sempre stato quello di un calciomercato incentrato sulla ricerca di giovani talenti che potessero crescere e diventare dei profili di valore, anche economico, per il club. Non a caso quest’estate sono arrivati diversi ragazzi di età bassa come Sucic, Bonny e Diouf.

Adesso la dirigenza nerazzurra sembra aver di nuovo posto le sue attenzioni sul campionato francese, dove ci sono tanti talenti pronti a esplodere e l’ultimo nome finito nel mirino dell’Inter è Malick Fofana. Si tratta di un fantasista offensivo che ha fin qui mostrato delle grandi cose con il Lione nonostante la giovane età.

Fofana Inter

Uno degli ultimi nomi ad essere spuntati sui taccuini degli scout nerazzurri è Malick Fofana, si tratta di un calciatore un classe 2005 nato in Belgio che ha già fatto vedere ottime cose con la maglia del Lione. Il club francese è inoltre spesso molto attento a scovare i migliori talenti del calcio europeo per poi rivenderli ad altre società.

Il prossimo della lista potrebbe quindi essere Fofana che per l’Inter rappresenterebbe un possibile innesto “alla Lookman“ come posizione in campo e stile di gioco. Dopo l’assalto fallito all’attaccante nigeriano dell’Atalanta, nei prossimi mesi Marotta e Ausilio proveranno a chiudere per la stellina belga 20enne.

Fofana Transfermarkt

Su Transfermarkt c’è un preciso identikit di Malick Fofana che dipinge molto bene le qualità dell’asso belga: il suo valore di mercato è infatti pari a 30 milioni di euro. Questo alto prezzo fa capire bene quale sia il valore di questo talento che è un classe 2005 ma che si sta già imponendo in Ligue 1. Il suo ruolo naturale, secondo il portale tedesco, è quello di ala sinistra d’attacco ma può giocare anche sulla fascia mancina all’altezza dei centrocampisti oppure come esterno offensivo destro.

Carriera Fofana

Essendo un classe 2005, la sua carriera è appena iniziata ed è fin qui stato protagonista di un solo trasferimento. Dopo aver svolto tutta la trafila nel settore giovanile del Gent, club del suo Paese, Fofana è arrivato in prima squadra ma poi a gennaio 2024 si è trasferito al Lione con la società transalpina che ha fiutato il suo talento e lo ha acquistato dal club belga in cambio di poco meno di 20 milioni di euro.

Fofana caratteristiche

Essendo destro di piede Fofana ama partire dalla fascia sinistra per accentrarsi a calciare con il piede forte. Si tratta però di un calciatore abile a fare anche assist e per questo, all’occorrenza, può partire dalla corsia destra per tentare più traversoni o giocate verso il fondo del campo. Il Lione lo ha preso e sta puntando su di lui sperando di poterlo rendere un “nuovo Mbappé” e venderlo a una cifra molto alta.

Nel bagaglio tecnico di Fofana spiccano delle qualità come il dribbling, la rapidità, la corsa e la creazione di occasioni da gol sia per sé stesso che per i compagni di squadra. Ecco perché l’Inter lo ha messo nel mirino, il giovane fantasista belga possiede tutte quelle doti che farebbero comodo all’attacco nerazzurro.