Coppa Italia, Inter agli ottavi: SVELATA l’avversaria

La stagione è ufficialmente partita per l’Inter che ha già giocato le prime due gare del campionato di Serie A e ora molti tifosi attendono anche il debutto nella nuova Champions League (QUI IL CALENDARIO). Nei prossimi mesi però partirà anche un altro torneo per la formazione nerazzurra di Cristian Chivu.

Si tratta della Coppa Italia che anche quest’anno vedrà l’Inter e le altre sette teste di serie, partire direttamente dagli ottavi di finale del torneo. Per arrivare fino in fondo e provare a vincere la coppa, è sempre molto importante riuscire ad avere un tabellone il più possibile favorevole.

Quest’anno agli ottavi l’Inter incontrerà una tra Venezia e Verona: le due formazioni venete si dovranno sfidare nel turno precedente e chi avrà la meglio, farà poi visita ai nerazzurri a San Siro. Nei quarti la squadra di Chivu potrebbe invece incontrare la Roma che dovrà giocare contro la vincente di Torino-Pisa. Juventus e Milan sono invece dall’altra parte del tabellone e saranno sfidanti solo in un’eventuale finale.