Lautaro supera MARADONA: il VIDEO del gol da record!
Rete storica
Sono iniziate le partite di questa sosta dedicata alle nazionali. In campo ci sono anche diversi giocatori dell’Inter già protagonisti. Dopo il gol di Dumfries, infatti, nella notte è arrivato anche quello di Lautaro Martinez.
Entrato in campo nel secondo tempo contro il Venezuela, all’attaccante sono bastati meno di 2 minuti per segnare. Una rete non banale, dal momento che permette al capitano nerazzurro di raggiungere quota 33 con la maglia dell’Argentina. Secondo le statistiche ufficiali FIFA, Lautaro è così diventato il 5° marcatore di sempre, superando Maradona (autore di 32 gol, secondo l’organismo massimo del calcio mondiale).
Questo il video del gol nella vittoria 3-0 contro il Venezuela:
Due minuti e subito gol con l’Argentina per Lautaro Martinez 🐂 pic.twitter.com/jxZMR7apIA— Alessandro (@90ordnasselA) September 5, 2025