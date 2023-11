Acerbi e De Vrij potevano lasciare l’Inter: il retroscena di Pastorello

Francesco Acerbi e Stefan De Vrij potevano lasciare l’Inter in estate. A svelare il retroscena è il procuratore dei due difensori nerazzurri, Federico Pastorello. L’Arabia Saudita, infatti, aveva provato a tentare l’azzurro e l’olandese con le consuete offerte da capogiro. Queste le dichiarazioni di Pastorello a Tuttomercatoweb.

“Alcuni hanno chiesto informazioni, come nel caso di Acerbi, altri hanno proprio intavolato trattative, come con De Vrij, con l’offerta che era molto importante soprattutto per la durata, visto che la proposta era di quattro anni. Stefan però voleva restare in Europa perché sente di poter dare tanto“.

Se Acerbi è stato riscattato dalla Lazio durante l’ultima sessione estiva, De Vrij ha invece scelto di rinnovare il contratto con l’Inter che era scaduto proprio il 30 giugno scorso. Pastorello spiega il motivo alla base della permanenza in nerazzurro:

“Stefan sapeva che ci sarebbe stato tanto spazio per lui. Le stagioni ora sono fatte da 60 partite e, se non sei considerato un titolare a tutti gli effetti, giochi comunque 35 partite. Simone Inzaghi lo apprezza molto, poi è chiaro che l’Inter ha una rosa fantastica e scegliere chi far giocare è un’impresa: ci sono campionissimi come Acerbi, Pavard, Bastoni e Darmian. De Vrij è contento di far parte di questo gruppo: la concorrenza è sana e non mi sorprende si stia ritagliando spazio. L’Inter ha provato insistentemente ad arrivare al rinnovo anche perché l’anno scorso, quando ha giocato, ha sempre dimostrato di essere un campione“.