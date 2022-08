Mercato – L’ag. Pastorello in sede per discutere di Acerbi-Inter: i dettagli

Come vi abbiamo raccontato in queste ore, il club nerazzurro sta riflettendo per quanto riguarda il nuovo acquisto in difesa. La trattativa per Acerbi va avanti (come testimonia anche l'arrivo di Pastorello in sede) ma l'Inter sta comunque continuando a sondare la possibilità di arrivare a Chalobah del Chelsea, ancora un po' più defilato invece Manuel Akanji.