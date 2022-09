Acerbi all’Inter, ecco come Inzaghi ha convinto Zhang: il retroscena

Si è tolto i panni "dell'aziendalista" e si è messo quelli da guerra. Inzaghi ha fatto di tutto per portare all'InterFrancesco Acerbi. Il tecnico nerazzurro aveva messo tra le priorità di mercato l'arrivo di un centrale al posto di Andrea Ranocchia. Ma a poche ore dalla chiusura del mercato, questo difensore non era ancora arrivato. Soprattutto per il no netto e deciso di Zhang di alzare ulteriormente il monte ingaggi della rosa.