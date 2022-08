Mercato – Acerbi-Inter, affare in chiusura: l’ultimo dettaglio per l’annuncio

Il via libera da parte della dirigenza nerazzurra in arrivo per fissare le visite mediche

Redazione Passione Inter

Acerbi all'Inter, affare ormai fatto. Un ultimo passo da compiere e poi il difensore classe 1988 sarà ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro. Con le valigie pronte già da giorni, il centrale della Lazio sarà il rinforzo finale per la rosa di mister Simone Inzaghi andando a ricoprire la casella lasciata vuota da Andrea Ranocchia.

Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport mancherebbe solo l'ultimo ok da parte della dirigenza dell'Inter per sbloccare definitivamente l'operazione e dare il via libera alle visite mediche di rito previste per la giornata di martedì. Con le alternative ormai sfumate ed un contratto da 2,2 milioni netti fino al 30 giugno 2023 già messo a punto, non sembrano più esserci dubbi sull'arrivo imminente del giocatore.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Di Acerbi abbiamo e si è scritto e detto tanto. Sarebbe stato sicuramente preferibile un profilo più futuribile. Toccherà a lui farsi trovare pronto quando chiamato in causa per riportare dalla sua parte gran parte della tifoseria che non gli concederà la minima sbavatura.