Handanovic, primo stop? Bivio Cremonese, Onana scalpita

L'ex Ajax si prepara al debutto da titolare

Redazione Passione Inter

C'è aria di cambiamento in casa Inter dopo la deludente sconfitta contro la Lazio ed il confronto interno ad Appiano Gentile tra Inzaghi e la squadra. Non solo per l'infortunio di Romelu Lukaku.

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport apprendiamo infatti che in vista della sfida alla Cremonese, martedì sera nell'anticipo della quarta giornata di campionato, non è da escludere un avvicendamento tra i pali. Scelta che non andrebbe letta come una bocciatura di Samir Handanovic dopo le prime tre giornate di Serie A, bensì come la prima chance concessa al nuovo arrivato André Onana che scalpita ed è comunque destinato ad esordire per diventare, poi, il titolare.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Onana va fatto esordire e deve prendere confidenza con i nuovi compagni in partita. Quale chance migliore di una sfida in casa contro la neopromossa Cremonese per testare l'ex Ajax?