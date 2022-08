Inter-Cremonese, formazione inedita? Le probabili scelte di Inzaghi

É appena finito il turno di campionato, ma l'Inter è già pronta per tornare in campo. Dopo il confronto tra la squadra e Inzaghi, i nerazzurri devono ripartire dai 3 punti contro la Cremonese. Vincere è fondamentale, considerano anche gli impegni difficili contro Milan e Bayern Monaco all'orizzonte. Proprio in vista delle prossime partite, Inzaghi potrebbe ricorrere a un turnover mirato a partire dalla porta con il ballottaggio Onana/Handanovic in continua evoluzione.