Inter, l’aggiornamento su Lukaku: 99% out per il derby. Ecco cosa ha detto ad Appiano

Dopo la sconfitta contro la Lazio, in casa Inter la pressione aumenta sempre più. Il derby contro il Milan è alle porte, e domenica una notizia da Appiano Gentile ha rovinato l'umore e la preparazione delle prossime gare. Romelu Lukaku, faro dell'attacco e leader della squadra, si è infortunato. "Risentimento muscolare" è stata la primissima diagnosi arrivata dallo staff. Dettagli più specifici arriveranno tra oggi e domani, quando il belga si sottoporrà agli esami strumentali per capire se ci sia stata una lesione muscolare oppure no. L'ipotesi dello stiramento è la peggiore: vorrebbe dire, di fatto, perderlo quasi fino alla sosta di fine settembre. In caso di problema più lieve invece, la speranza di tutti è di riaverlo per Inter-Torino dell'11 settembre. Non una bella notizia, visto che significherebbe saltare Cremonese, Milan e Bayern Monaco. Ma nemmeno la peggiore di tutte.