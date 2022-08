Inter, tegola Lukaku: salta la Cremonese e anche Derby e Bayern a rischio

Brutte notizie per i nerazzurri

Brutto colpo in questo avvio di stagione per l' Inter di Inzaghi . Stando a quanto riportato da Sky Sport e da La Gazzetta dello Sport infatti, Romelu Lukaku si sarebbe infortunato nell'allenamento di questa mattina.

Tra domani e martedì il belga sosterrà esami strumentali per capire la reale entità del problema, ma non filtra grande ottimismo. Pur trattandosi solo di un risentimento muscolare infatti, è praticamente certa la sua assenza contro la Cremonese, così come è molto probabile che dia forfait anche nel derby contro il Milan. Secondo la Rosea poi sarebbe a rischio addirittura la prima partita del girone di Champions League contro il Bayern Monaco.