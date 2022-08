GdS: “L’Inter non ha ancora Lukaku al 100%: oltre alla condizione, cosa manca?”

Lukaku è stato tra i peggiori in campo di Lazio-Inter 3-1, su questo non si discute. Si può discutere, invece, della scelta di Inzaghi di sostituirlo: infatti, il belga - anche se non particolarmente in forma - può allungare la difesa avversaria e creare comunque e sempre pericoli. Detto questo, però, non si può tralasciare la prestazione dell'attaccante ex Chelsea.