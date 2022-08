Mercato – Inter, Acerbi sarà il vice-de Vrij: ecco tutti i dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport , il giocatore potrebbe essere già domani a Milano per svolgere le visite mediche. Chissà che, quindi, Acerbi non possa già essere disponibile per Inter-Cremonese.

É importante sottolineare che l'operazione Acerbi può essere definita "sensata" solo se chiusa in modo gratuito. Acerbi è un profilo esperto e affidabile in un campionato italiano, ma avremmo preferito un profilo futuribile. La speranza è che l'Inter lo utilizzi in prestito in quest'anno, per poi farlo tornare alla Lazio senza spendere nulla a titolo definitivo.