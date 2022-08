Inter, oggi si torna ad Appiano: Inzaghi toccherà questo punto con la squadra

Inzaghi lo sa bene, oggi con la squadra parlerà di tutto quello che non è andato bene (tante cose) ma soprattutto toccherà un punto. Come fa notare La Gazzetta dello Sport, non è la prima volta che l'Inter perde la testa dopo essere andata in svantaggio come nel caso del 2-1 di Luis Alberto. É quasi come se la squadra non riuscisse a crederci fino in fondo: questo aspetto è da curare immediatamente. Dentro ci sono diversi componenti: personalità, condizione fisica e psicologica e forza di nervi. Come se la squadra non accettasse le difficoltà. Eppure, per arrivare alla vittoria, c'è da accettare la sofferenza.