Acerbi lascia subito l’Inter: l’opzione nel contratto anticipa l’addio

Il futuro della difesa è da tempo uno degli argomenti principali in casa Inter, con il bisogno di rinnovare il reparto nel corso della prossima estate. Un piano che sembra essersi fatto ancora più urgente nelle ultime settimane, visti i tanti problemi fisici di uno dei pilastri della retroguardia nerazzurra: Francesco Acerbi.

Il difensore è ancora fuori per infortunio, non il primo di questa stagione. Ecco perché, come riportato da Tuttosport, ci sarebbero delle valutazioni in corso sulla sua permanenza all’Inter. Alla soglia dei 37 anni, il suo addio potrebbe anche essere anticipato di un anno rispetto a quanto previsto.

Infatti, sempre secondo il quotidiano torinese, nell’attuale contratto in scadenza nel 2026, ci sarebbe un’opzione per terminare l’accordo già nella prossima estate. Questa possibilità, peraltro, sarebbe valida anche per Sommer, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan, ma sul futuro di quest’ultimi non sembrano esserci particolari dubbi.