Addio Asllani: l’Inter ha già scelto il NUOVO regista

La Supercoppa Italiana ha portato in dote diverse riflessioni in casa Inter, per quanto riguarda il futuro della rosa attuale, con la posizione di alcuni elementi, che si sarebbe fatta molto meno salda. Tra i più in bilico, c’è sicuramente Kristjan Asllani, autore di una prestazione molto negativa contro il Milan.

Il centrocampista albanese non è riuscito ancora una volta a convincere, mancando di nuovo quel possibile salto di qualità che in casa nerazzurra si attende da due anni e mezzo. Lo sottolinea Tuttosport, che evidenzia come per la prossima annata il club possa decidere di puntare su un altro vice-Calhanoglu.

L’Inter potrebbe puntare su un giocatore più pronto già da subito, come Samuele Ricci del Torino in pole-position come profilo gradito alla dirigenza. L’operazione potrebbe essere anticipata già a gennaio, molto dipenderà dal futuro di Frattesi, anche se è molto difficile che i granata lo vendano già ora. La valutazione del centrocampista della Nazionale sarebbe di 40 milioni di euro.