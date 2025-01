Inter al Mondiale senza Correa e Arnautovic: promosso il Bomber

L’Inter sta già iniziando adesso a programmare possibili mosse da realizzare in vista della mini-finestra di calciomercato introdotta dalla Fifa per la prossima estate, dal 1° al 10 giugno. Una sessione ideata per far fronte a possibili necessità da parte dei club che parteciperanno al nuovissimo Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025.

Sono diversi i casi che il club nerazzurro dovrà risolvere, visto che al 30 giugno alcuni calciatori andranno in scadenza di contratto. Tra questi, su tutti spiccano i nomi di Marko Arnautovic e Joaquin Correa: l’Inter non ha alcuna intenzione di rinnovare i loro accordi ed ha già deciso di lasciarli andare a costo zero una volta esaurito il rapporto contrattuale.

Qui, però, entra in gioco un aspetto da non sottovalutare: Inzaghi rischierebbe infatti di ritrovarsi con soli tre attaccanti a disposizione – Lautaro, Thuram e Taremi – nel bel mezzo del Mondiale statunitense. Per questa ragione, come anticipato nei giorni scorsi e confermato stamattina dal Corriere dello Sport, è stata pensata una soluzione adatta alle esigenze della squadra.

Stiamo parlando del ritorno anticipato di Pio Esposito a giugno, a fronte del prestito secco sino al termine della stagione allo Spezia. L’attaccante classe 2005 ha già segnato 9 gol in questa Serie B, dominando sempre più la scena della nuova generazione dei talenti italiani.

La possibilità di prendere parte alla spedizione americana insieme ai compagni della prima squadra, potrebbe rappresentare anche una vetrina notevole per il più piccolo dei fratelli Esposito. Una buona impressione in un torneo breve e prestigioso come il Mondiale, potrebbe pure far cambiare i piani dell’Inter e di conseguenza il suo destino in maglia nerazzurra.