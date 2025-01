Infortunio Mkhitaryan, salta Venezia-Inter: quando torna in campo

Come se l’emergenza prolungata in difesa non bastasse, anche il centrocampo dell’Inter arriverà con gli uomini contati domani pomeriggio nella trasferta con il Venezia. All’infortunio rimediato da Calhanoglu in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, si è aggiunto nelle scorse ore anche lo stop per un problema muscolare di Mkhitaryan.

Il centrocampista armeno, come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, ha avvertito un affaticamento alla zona dell’adduttore nell’allenamento di ieri e non prenderà parte al match tra Venezia-Inter. In virtù della condizione fisica non ottimale di Frattesi e dei rumors di mercato che lo riguardano, Inzaghi si affiderà sulla mediana a Zielinski e Asllani al fianco di Barella.

Per quanto riguarda Mkhitaryan, le sue condizioni verranno nuovamente testate nella giornata odierna. Se l’ex centrocampista della Roma dovesse lamentare ancora il fastidio accusato ieri, a quel punto l’Inter ordinerà degli esami strumentali per approfondire la sua situazione. In caso contrario, il calciatore sarà regolarmente a disposizione già dalla sfida di mercoledì nel recupero contro il Bologna.