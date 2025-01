Contatto Giuntoli-Riso per Frattesi: la richiesta dell’Inter alla Juve

Non c’è solo la Roma nella corsa per Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, insoddisfatto per il poco spazio che gli è stato concesso dai nerazzurri nonostante le promesse fatte dal club al suo agente la scorsa estate, potrebbe spingere da qui ai prossimi giorni per andare via.

Tra le squadre che hanno mostrato apprezzamento nei suoi confronti, oltre alla società giallorossa, va registrato pure il timido interesse del Tottenham in Premier League, così come i sondaggi da parte di Napoli e Juventus. Al momento, come sottolineato questa mattina da Marco Barzaghi, non esiste una richiesta di addio vera e propria da parte del calciatore, ma delle semplici chiacchierate portati avanti dal suo agente.

Queste le parole del giornalista: “Frattesi intanto non è un problema per l’Inter, non è così scontento al momento, però poi potrà cambiare la situazione da mettersi di traverso e portare soltanto ad una sua cessione. L’Inter è stata molto chiara: o arrivano i soldi richiesti, o non se ne fa nulla. Nessuna contropartita, nessuno scambio. Eventualmente solo un prestito momentaneo di Cristante per andare a giugno su obiettivi più importanti, come Nico Paz o Ricci”.

Sull’inserimento della Juventus, ecco l’indiscrezione di Barzaghi: “La Roma continua a inseguirlo, al momento soltanto un contatto, come quello che c’è stato in serata ieri per chiedere informazioni sul prestito di Buchanan, che l’Inter cede solo davanti ad un’offerta definitiva e non sicuramente in prestito. Per Frattesi la richiesta rimane 45 milioni non trattabili e senza contropartite per la Roma. 70 per Napoli o Juventus, con cui possiamo dire c’è stato un altro contatto tra l’agente Riso e Giuntoli. Vorrebbero provarci, ma l’Inter è categorica. Sembra anche sia arrivato un rifiuto al Napoli”.