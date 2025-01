Vendetta al Milan: “Donnarumma non vede l’ora di venire all’Inter”

Ha destato grande stupore l’indiscrezione di mercato che riguarda il possibile approdo di Gigio Donnarumma all’Inter la prossima estate. In particolare, per via del passato rossonero del portiere italiano che benissimo non si era certo lasciato con gli ex tifosi del Milan una volta passato a costo zero al Paris Saint Germain.

Un suo clamoroso passaggio all’Inter andrebbe ad accendere ulteriormente la rivalità tra i due club, sulla falsariga di quanto accaduto nell’estate 2021 con il trasferimento a costo zero di Hakan Calhanoglu da una sponda all’altra di Milano. In merito a queste voci, anche Marco Barzaghi ha confermato il gradimento dello stesso Donnarumma all’ipotesi nerazzurra per la prossima estate.

Queste le parole del giornalista: “Gigio Donnarumma non vede l’ora di venire all’Inter, di prendersi una rivincita con chi lo sappiamo benissimo. E’ iniziato tutto con un like ad una vittoria dell’Inter, ad un post di Dimarco di fine novembre. Da lì son continuati una serie di apprezzamenti reciproci che potrebbe portare al grande colpo. Da vedere se la prossima estate o quella successiva. Sempre che lui non rinnovi col Psg, cosa che al momento sembra difficilissima. Prende molto di ingaggio, ma è talmente gasato che potrebbe accettare una riduzione per tornare in Italia e all’Inter. Siamo ancora nel campo della ipotesi, però abbiamo verificato che c’è una reciproca piacevolezza”.