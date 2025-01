Non solo Cristante: l’Inter valuta un altro profilo low cost in Italia

Per non farsi trovare impreparata davanti ad un possibile assalto della Roma per Davide Frattesi, l’Inter sta studiando tutti i possibili scenari da qui alle prossime settimane. La strada più semplice per rimpiazzare la partenza dell’ex Sassuolo, rimane quella che porta a Bryan Cristante: il club nerazzurro aprirebbe ad un suo approdo solamente in prestito, giusto per coprire il reparto da qui ai prossimi sei mesi.

Il sogno di centrocampo, invece, porta a Samuele Ricci del Torino. Per età e caratteristiche, è senz’altro in cima alla lista dei desideri dei dirigenti nerazzurri. Per strapparlo ai granata bisognerà fare i conti con Urbano Cairo che per il suo cartellino chiede intorno ai 40 milioni di euro.

Una nuova alternativa low cost proveniente sempre dal campionato italiano, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, porta poi al nome di Morten Frendrup. Centrocampista danese classe 2001, ha costi certamente inferiori rispetto a quelli che gravitano intorno a Ricci. Calciatore di grande sostanza e duttilità, le cui caratteristiche sono state seguite con attenzione di recente dal club interista.