Addio Frattesi e sostituto in Serie A: all’Inter per 40 milioni

Contrariamente a quanto ci si potesse aspettare sino a pochi giorni fa, il calciomercato invernale dell’Inter è destinato a riservare parecchie sorprese. E’ vero, tanto dipenderà da possibili cessioni dall’organico nerazzurro, legate prevalentemente a due profili in particolare: Frattesi e Buchanan.

Anche in entrata il club nerazzurro si è comunque mosso, non solo per rinforzarsi nell’immediato, ma anche in vista del futuro con il nome di Gigio Donnarumma ad infiammare le fantasie dei tifosi. Rimanendo sull’attualità, la pista in questo momento più concreta riguarda il possibile addio di Frattesi con direzione Roma.

La richiesta dell’Inter per far partire l’ex Sassuolo rimane ferma sui 45 milioni di euro, o comunque non inferiore ai 40 e solamente davanti ad una trattativa con i giallorossi. Per altri club considerati diretti rivali nella corsa scudetto come Juventus e Napoli, invece, la valutazione per il centrocampista si spinge addirittura ben sopra i 60 milioni.

Qualora Roma e Inter dovessero trovare l’incastro giusto in un’operazione che si preannuncia tutt’altro che semplice, la prima alternativa per il centrocampo di Simone Inzaghi arriverebbe proprio dalla Serie A. Un profilo giovane e italiano, perfetto per il progetto di ringiovanimento della rosa fortemente voluto da Oaktree.

Identikit che, come confermato dal Corriere dello Sport, si sposa perfettamente con Samuele Ricci del Torino. Centrocampista classe 2001 già nel giro della Nazionale Italiana, regista di ruolo ma che in passato ha pure fatto la mezzala. Cairo sa bene che entro la prossima estate dovrà cederlo davanti anche alla corte serrata del Milan ed ha fissato una valutazione del cartellino che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.