Sondaggio Roma per Buchanan: “L’Inter ha fatto sapere una cosa”

La Roma ha deciso di fare sul serio anche per Tajon Buchanan. In parallelo alla trattativa con l’Inter per Davide Frattesi, Ghisolfi ha deciso di lanciare un primo sondaggio anche per capire la fattibilità di un affare che riguarda l’esterno canadese.

Al rientro da un brutto infortunio alla tibia rimediato la scorsa estate in Coppa America, Buchanan non è ancora riuscito a ritagliarsi spazio nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Calciatore che ancora non è stato apprezzato del tutto per le sue qualità, ma che in quest’anno trascorso a Milano ha comunque mostrato grande duttilità.

Una caratteristiche che ha attratto l’interesse della Roma, alla ricerca di un esterno capace di saper giocare su entrambe le corsie. Ad una prima richiesta di informazioni da parte dei giallorossi, come riportato dal Corriere dello Sport, l‘Inter “ha fatto sapere che non lo darà via in prestito secco”. Solamente un’offerta convincente potrà quindi far sedere i nerazzurri intorno ad un tavolo di trattative.