“Frattesi non ha chiesto la cessione”, ma la Roma ci crede e l’Inter apre

Sono giorni cruciali per il futuro di Davide Frattesi all’Inter. Dopo un anno e mezzo dal suo approdo in maglia nerazzurra, il centrocampista sta per la prima volta valutando un possibile addio da Milano. Sono diversi i sondaggi ricevuti in questa finestra dall’ex Sassuolo, anche se soprattutto la Roma sembra essere in leggero vantaggio sulle altre.

Il club giallorosso è anche il preferito dall’Inter che non vorrebbe rinforzare dirette concorrenti al titolo come Napoli e Juventus. Allo stesso tempo, come precisato questa mattina dal Corriere dello Sport, decisiva sarà anche la volontà dello stesso Frattesi. E’ chiara l’insoddisfazione del ragazzo e del suo agente per il poco spazio trovato fino a questo punto della stagione, ma allo stesso tempo “fin qui non ha chiesto direttamente la cessione”.

Se dovesse forzare la mano, aprirebbe volentieri ad un ritorno alla Roma. Gli stessi giallorossi hanno saputo di un’apertura da parte dell’Inter ad abbassare di circa cinque milioni la richiesta iniziale di 45. In quel caso verrebbe impostata una trattativa basata sul prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, valutando anche il possibile inserimento di Cristante ma solamente con la formula del prestito.