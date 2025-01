Assalto Premier sul BOMBER dell’Inter: DOPPIA offerta

Oltre ai numerosi sondaggi ricevuti negli ultimi giorni dal campionato italiano per alcuni dei propri calciatori, tra cui Frattesi e Buchanan, l‘Inter in questa sessione di calciomercato dovrà guardarsi pure dai tentativi dalla Premier League per una delle sue stelle più richieste e luminose.

A riportare l’indiscrezione è stato Alfredo Pedullà, il quale ha portato alla luce il forte interesse da parte di Manchester United e Leicester per gioiellino nerazzurro che in questa stagione sta facendo registrare degli ottimi numeri.

Stiamo parlando di Francesco Pio Esposito, il più piccolo dei tre fratelli cresciuti nel settore giovanile dell’Inter e ancora sotto il controllo del club nerazzurro. In prestito allo Spezia per il secondo anno consecutivo, sta trascinando la formazione ligure a suon di gol nelle parti alte della classifica di Serie B verso il sogno promozione.

Al momento non sono state recapitate offerte presso gli uffici di Viale della Liberazione, ma questa situazione andrà tenuta sotto costante monitoraggio. L’Inter negli anni ha mostrato una certa apertura verso la cessione molto onerosa dei suoi gioielli, specie dinnanzi a proposte allettanti provenienti dalla Premier League.