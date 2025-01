Inter-Donnarumma, trattativa clamorosa: SPUNTA la data

Dopo qualche indiscrezione dei mesi scorsi, l’Inter ha mosso il primo passo verso Gigio Donnarumma. Il club nerazzurro sembra fare sul serio per il portiere ex Milan e vorrebbe tentare il clamoroso colpaccio di calciomercato.

A confermarlo è stato nelle scorse ore Gianluca Di Marzio, il quale ha riportato le possibili tempistiche dell’affare. L‘Inter in questo momento sta osservando la situazione che riguarda l’estremo difensore titolare della Nazionale Italiana, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain nel giugno 2026.

Qualora le parti non dovessero giungere ad un nuovo accordo, Donnarumma potrebbe cambiare maglia già la prossima estate. Per questa ragione il club nerazzurro ha deciso di muoversi in anticipo e cominciare a lavorare già da ora per il vero erede di Sommer. L’ex Milan, davanti ad un prima corte nerazzurra, sembra aver aperto alla possibilità di lasciare Parigi.