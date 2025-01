Di Marzio: “La Roma VUOLE Buchanan dall’Inter”

Nuova clamorosa notizia di calciomercato che incrocia gli interessi di Inter e Roma. Dopo i primi tentativi fatti dal club giallorosso per Davide Frattesi, in rotta con i nerazzurri per il poco spazio avuto nella prima parte di stagione, un altro obiettivo tra gli interisti è stato fissato nella Capitale.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, si tratta di Tajon Buchanan. L’esterno canadese è un altro di quei calciatori a cui Simone Inzaghi non ha concesso tantissimi minuti in questa stagione. Va pure detto che l’ex Bruges è stato ai box sino allo scorso novembre, a causa di un brutto infortunio alla tibia che aveva rimediato con la Nazionale Canadese lo scorso luglio in Coppa America.

Proprio in Canada, nella giornata di ieri, erano venute fuori alcune indiscrezioni su un possibile addio in prestito di Buchanan dall’Inter. Nello specifico si era parlato di proposte da Premier League e Liga, ricevute dal club nerazzurro e valutate dal ragazzo. Adesso, però, ecco l’occasione dalla Serie A con una Roma scatenata sul mercato dopo un avvio di stagione complicato.

L’esterno destro, arrivato all’Inter nel gennaio 2024, è stato sino a questo momento più un oggetto misterioso. Dotato di grande talento, non è riuscito ancora ad imporsi nelle rotazioni di Inzaghi. Non è dunque escluso che il club nerazzurro possa seriamente valutare la possibilità di mandare il canadese in prestito nel campionato italiano. A quel punto, però, si riaprirebbe ogni discorso anche in entrata.