Dove vedere Venezia-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Venezia-Inter in diretta tv e streaming

In seguito alla disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, per cui l’Inter e le altre partecipanti salteranno la 19^ giornata di Serie A, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi torneranno con la testa sul campionato perché c’è da preparare la sfida contro il Venezia del 20^ turno.

I nerazzurri faranno visita ad una squadra con pochi punti in classifica ma che ha saputo mettere in difficoltà tutte le big e anche l’Inter stessa che nel match d’andata fino all’ultimo hanno dovuto sudare per vincere. Il Venezia non è quindi un avversario da sottovalutare, sarà un incontro nel quale si sfideranno anche due prodotti del vivaio nerazzurro: Oristanio e Stankovic, che stanno facendo un bel campionato.

Il calcio d’inizio di Venezia-Inter è in programma per domenica 12 gennaio alle ore 15:00.

Probabili formazioni di Venezia-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Venezia-Inter:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Informazioni utili per seguire Venezia-Inter

Venezia-Inter verrà trasmessa sabato 28 dicembre alle ore 18:00 in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Venezia-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

