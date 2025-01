Il vero GIOIELLO di mercato nel mirino dell’Inter contro il Venezia

Di ritorno dalla deludente spedizione in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, l’Inter scenderà in campo domenica 12 gennaio in trasferta contro il Venezia. Una partita chiave per la formazione allenata da Simone Inzaghi che cerca un riscatto immediato in campionato.

Un match che vedrà attentissimi i dirigenti nerazzurri per la presenza di un talento in campo assai noto al club interista. In attesa di capire se Gaetano Oristanio riuscirà a recuperare o meno dall’infortunio accusato la scorsa giornata, sarà l’altro ex di giornata Filip Stankovic ad attirare su di sé le attenzioni da parte dell’Inter.

Il portiere figlio d’arte, infatti, è stato ceduto dai nerazzurri la scorsa estate in prestito, con diritto di riscatto nelle mani del Venezia a 2 milioni di euro. Nell’accordo tra le parti, però, l‘Inter ha fatto inserire una percentuale del 50% sulla futura rivendita del cartellino, cercando in un certo senso di non perderne totalmente il controllo.

Un riscatto che con ogni probabilità verrà esercitato entro il termine della stagione, considerando le prestazioni in crescendo del classe 2002 con il Venezia. La stessa Inter, che la scorsa estate ha scelto di investire ben 15 milioni di euro per Josep Martinez, ha concesso una sola presenza al portiere spagnolo in Coppa Italia, lasciando aperto il futuro a qualsiasi scenario tra i pali.

Se domenica Stankovic dovesse esibirsi nell’ennesima super prova stagionale, oltre al rammarico per non averci puntato già da quest’anno, i dirigenti nerazzurri potrebbero seriamente valutare un futuro ritorno dell’estremo difensore cresciuto nelle proprie giovanili. Considerata l’età avanzata di Sommer e i dubbi crescenti su Martinez, quello legato al portiere è un tema destinato a ripresentarsi prima del previsto sul mercato dell’Inter.