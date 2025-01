Chi è Piccinini, l’arbitro di Venezia-Inter: precedenti fortunati

Sarà un match fondamentale quello in programma domenica alle 15.00 in trasferta contro il Venezia per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla sconfitta in finale di Supercoppa Italiana nel derby con il Milan ed ha l’obbligo di trovare una reazione convincente a partire dalla prossima sfida di campionato.

Per l’occasione, come annunciato dall’Aia, sarà l’arbitro Marco Piccinini a dirigere l’incontro tra Venezia-Inter. Il fischietto della sezione di Forlì sarà accompagnato nella sfida della ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, dagli assistenti Berti e Vecchi e dal IV Ufficiale Feliciani. Var affidato invece a Paterna, assistito da Guida.

Sono quattro i precedenti che legano l’arbitro Piccinini all‘Inter in Serie A. In tutte e quattro le occasioni i nerazzurri non hanno mai perso, collezionando tre vittorie ed un solo pareggio contro il Parma nell’ottobre 2020. Statistiche incoraggianti che Inzaghi spera di poter migliorare già a partire da. match in programma domenica 12 gennaio.