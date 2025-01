Le probabili formazioni di Venezia-Inter: dubbi su Thuram e Calhanoglu

Dopo la delusione in Supercoppa Italiana per l’Inter è tempo di scendere in campo anche in campionato per la prima volta nel 2025. Domenica 12 gennaio alle ore 15 i nerazzurri fanno visita al Venezia per il 20° turno di Serie A, ovvero la prima giornata del girone di ritorno anche se Lautaro Martinez e compagni devono ancora recuperare due match (contro Fiorentina e Bologna) del girone d’andata.

Simone Inzaghi riflette su quale formazione inserire per la sfida allo stadio Pierluigi Penzo in base alle delusioni e alle fatiche consumate nella finale persa a Riad nel derby contro il Milan. Il tecnico dell’Inter potrebbe essere costretto a rinunciare a Calhanoglu ma Asllani, al centro di molte critiche, non è sicuro di giocare e poi prima della gara ci sono da valutare le condizioni fisiche di Thuram, Acerbi e Pavard.

Queste le probabili formazioni di Venezia-Inter: