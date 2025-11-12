L’acquisto dell’Inter recuperato a sorpresa da Chivu

C’è un calciatore che più di altri ha sorpreso per vari motivi i tifosi nerazzurri in questo avvio di stagione. Merito di Cristian Chivu che ha saputo trasformare le critiche incassate per mesi dal ragazzo in nuovi stimoli per far bene all’Inter. A tutto questo, si aggiungono inoltre le voci di una cessione che hanno interamente accompagnato la scorsa estate e che si sono infrante nel vuoto.

Stiamo parlando di Piotr Zielinski, calciatore ampiamente criticato dopo la sua prima stagione in maglia nerazzurra e che nell’ultimo mercato sembrava destinato a finire in Arabia Saudita. Contro ogni pronostico, invece, Chivu non solo ha dato fiducia al centrocampista polacco, ma ha premiato anche il suo impegno in allenamento concedendogli tanto minutaggio specialmente nell’ultimo mese.

L’ex Napoli, che contro il Verona ha trovato la sua prima rete nerazzurra su azione, sembra aver scavalcato nelle gerarchie anche Frattesi. Come scritto dal Corriere dello Sport, il tecnico rumeno lo preferisce soprattutto per le qualità da palleggiatore in mezzo al campo che ben si sposa con le caratteristiche di tutto il centrocamapo.

Una vera e propria sorpresa per un calciatore che si è rivelato ad oggi al pari di un nuovo acquisto. Con l’infortunio di Mkhitaryan, inoltre, insieme a Sucic è riuscito a sostituire degnamente l’armeno senza farlo rimpiangere: dalla sconfitta di Napoli in avanti sono infatti arrivati ben quattro successi consecutivi, impreziositi proprio dalla sua rete spettacolare al volo al Bentegodi.