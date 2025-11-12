“Mistero da 23 milioni”: scelta dell’Inter su Luis Henrique

Una delle delusioni più grandi dell’ultimo mercato estivo dell’Inter rimane senza dubbio quel Luis Henrique arrivato dal Marsiglia per 23 milioni di euro e che fin qui non è riuscito a incidere per nulla. Nelle ultime partite Chivu ha preferito schierare a destra Carlos Augusto come alternativa quando Dumfrires doveva riposare.

Secondo quanto si legge da La Gazzetta dello Sport di oggi, l’Inter avrebbe deciso di tenere il brasiliano ancora in panchina nelle prossime partite perché non riesce a incidere come ci si augurava. Ha sprecato infatti le due occasioni avute da titolare contro Cagliari e Verona, finendo così ai margini. Questo il pensiero del quotidiano:

“L’esterno cresciuto nel Botafogo fin qui si è distinto più per la timidezza e per la paura di sbagliare che per quei dribbling in velocità che lo avevano fatto diventare una presenza fissa nel Marsiglia di De Zerbi e che, nei piani dell’Inter, avrebbero dovuto aggiungere imprevedibilità alla manovra nerazzurra. A cinque mesi dal suo arrivo a Milano, invece, Luis Henrique continua a non convincere, come alle prime apparizioni da interista”.