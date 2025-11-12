“Scelta automatica”: a gennaio due operazioni per l’Inter

Uno dei grandi pregi che tutti i tifosi dell’Inter stanno riconoscendo al nuovo allenatore Cristian Chivu, è senza dubbio quello di aver saputo rivitalizzare tutti i membri della rosa e di aver coinvolto ogni giocatore che ha a disposizione. Il morale nello spogliatoio nerazzurro è infatti molto buono e ognuno ha avuto la sua chance.

L’unico giocatore che non ha ancora avuto delle occasione è Tomas Palacios. Il giovane difensore argentino non ha mai convinto né Inzaghi né Chivu e così a gennaio potrebbe salutare. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, con la sua uscita sarà automatico un nuovo innesto nel reparto difensivo per l’Inter:

“Perché Palacios, al netto dell’infortunio di queste settimane, non ha mai spinto Chivu a dargli una chance. Piuttosto indicativo, pensando alla politica del nuovo allenatore di voler coinvolgere praticamente tutti. A gennaio è più che probabile che le strade si dividano: in quel caso, un intervento anche in entrata sarà automatico”.