Chivu cambia modulo: Ausilio corre ai ripari sul mercato

In questa sosta di campionato si può rallentare visto che non ci sono tutte le numerose partite in calendario che ci sono state nelle ultime settimane. C’è quindi spazio anche per delle riflessioni future e in casa Inter, stando a quanto riporta un quotidiano questa mattina, si ragiona su un possibile cambio di modulo per Chivu.

Queste le parole di Tuttosport in merito a questo presunto futuro cambio di modulo con l’obiettivo Ademola Lookman che ormai è solo un lontano ricordo e una strada che porta a Verona come alternativa. L’Inter infatti nell’ultimo periodo ha messo in lista obiettivo Giovane dell’Hellas, autore di un gol proprio contro i nerazzurri.

“Chivu non esclude in futuro di poter plasmare la sua Inter in maniera diversa e chissà, un domani (stagione ’26-27?) potrebbe anche passare alla difesa a quattro con Akanji e Bastoni centrali e proporre un 4-3-2-1 o 4-3-3. Per quello, però, servirebbe anche un attaccante diverso, con caratteristiche simili al nigeriano dell’Atalanta. Gli osservatori di Ausilio e Baccin in ottica mercato estate 2026 stanno valutando diversi profili in Europa”.