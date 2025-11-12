“Inter colpo obbligato a gennaio”: innesto in questo ruolo

Si avvicina a grandi passi il mercato di gennaio e per l’Inter – come anche tutti gli altri grandi club – emergono voci e accostamenti riguardo alle trattative più calde. Fino a questo momento della stagione, la rosa nerazzurra ha dimostrato di saper competere su tutti i fronti ma un nuovo innesto sarà molto utile.

Come analizza l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarà quasi necessario un nuovo acquisto per l’Inter. Con la momentanea bocciatura di Luis Henrique, che non ha mai convinto davvero, sembra essere pressoché obbligato un nuovo innesto sulla fascia destra, dove sta giocando al momento anche Carlos Augusto.

Il laterale brasiliano è molto duttile ma non può sdoppiarsi e servirà quindi un altro giocatore al suo posto che possa far rifiatare Dumfries. Attenzione poi al rientro di Darmian che potrebbe permettere di allargare le rotazioni tra la fascia destra e la difesa dove c’è anche un Palacios mai preso in considerazione e possibile partente.