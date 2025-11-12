12 Novembre 2025

In Inghilterra: “Offerta Liverpool, mega colpo dall’Inter”

Il club inglese vuole fare mercato in casa nerazzurra

Sono tanti i giocatori dell’Inter che negli ultimi anni si sono messi in grande mostra tra la Serie A e la Champions League. Tante grandi squadre europee monitorano infatti sempre la rosa nerazzurra per pensare a qualche possibile nuovo innesto, visto che anche a livello continentale ormai tanti calciatori sono delle certezze.

Uno degli elementi della rosa nerazzurra che piace maggiormente in tutta Europa è sicuramente Alessandro Bastoni che viene considerato uno dei migliori difensori al mondo pure da parecchi opinionisti. Sulle tracce del difensore italiano ci sono stati dei club importanti negli ultimi anni e ora ne spunta uno nuovo dalla Premier League.

Come riporta il media britannico TeamTalk, il Liverpool avrebbe messo nel mirino anche Bastoni tra i nomi inseriti nella lista obiettivi della difesa. Il club inglese sarebbe pronto a offrire circa 90 milioni di sterline, ma convincere il giocatore a lasciare l’Inter sarà complicato e un altro obiettivo dei Reds è quel Guehi che piace anche ai nerazzurri.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.