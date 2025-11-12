In Inghilterra: “Offerta Liverpool, mega colpo dall’Inter”

Sono tanti i giocatori dell’Inter che negli ultimi anni si sono messi in grande mostra tra la Serie A e la Champions League. Tante grandi squadre europee monitorano infatti sempre la rosa nerazzurra per pensare a qualche possibile nuovo innesto, visto che anche a livello continentale ormai tanti calciatori sono delle certezze.

Uno degli elementi della rosa nerazzurra che piace maggiormente in tutta Europa è sicuramente Alessandro Bastoni che viene considerato uno dei migliori difensori al mondo pure da parecchi opinionisti. Sulle tracce del difensore italiano ci sono stati dei club importanti negli ultimi anni e ora ne spunta uno nuovo dalla Premier League.

Come riporta il media britannico TeamTalk, il Liverpool avrebbe messo nel mirino anche Bastoni tra i nomi inseriti nella lista obiettivi della difesa. Il club inglese sarebbe pronto a offrire circa 90 milioni di sterline, ma convincere il giocatore a lasciare l’Inter sarà complicato e un altro obiettivo dei Reds è quel Guehi che piace anche ai nerazzurri.