“Novità Guehi per l’Inter”: ha fatto questa chiara apertura

Uno dei molti nomi che stanno circolando sul fronte mercato per quanto riguarda l’Inter e il suo reparto di difesa, è quello di Marc Guehi. Il difensore centrale inglese è in scadenza di contratto con il Crystal Palace a fine stagione e non vuole restare nel club di Londra ma vuole tentare una nuova esperienza in una grande squadra europea.

Secondo quanto riportato dal media del britannico TeamTalk, adesso Guehi ha fatto una grande apertura sul suo futuro. Fino a poco tempo fa veniva infatti dipinto come desideroso di restare in Premier League con il Liverpool e non solo, interessati a prenderlo. Adesso però la sua volontà sembra essere cambiata.

Stando a quanto si legge da questa fonte del Regno Unito, adesso Guehi avrebbe deciso di aprire anche a delle opzioni da campionati stranieri. Sulle sue tracce ci sono Inter, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. I nerazzurri faranno quindi un tentativo ma la concorrenza è molto forte per il difensore della nazionale inglese.