7 Novembre 2025

“Novità Guehi per l’Inter”: ha fatto questa chiara apertura

Il difensore inglese è in scadenza

Uno dei molti nomi che stanno circolando sul fronte mercato per quanto riguarda l’Inter e il suo reparto di difesa, è quello di Marc Guehi. Il difensore centrale inglese è in scadenza di contratto con il Crystal Palace a fine stagione e non vuole restare nel club di Londra ma vuole tentare una nuova esperienza in una grande squadra europea.

Secondo quanto riportato dal media del britannico TeamTalk, adesso Guehi ha fatto una grande apertura sul suo futuro. Fino a poco tempo fa veniva infatti dipinto come desideroso di restare in Premier League con il Liverpool e non solo, interessati a prenderlo. Adesso però la sua volontà sembra essere cambiata.

Stando a quanto si legge da questa fonte del Regno Unito, adesso Guehi avrebbe deciso di aprire anche a delle opzioni da campionati stranieri. Sulle sue tracce ci sono Inter, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. I nerazzurri faranno quindi un tentativo ma la concorrenza è molto forte per il difensore della nazionale inglese.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.