“Non solo Guehi”: un altro difensore della Premier all’Inter

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, uno dei migliori colpi dell’Inter è stato senza dubbio Manuel Akanji. Il difensore svizzero ha fin da subito messo a disposizione di Chivu e della squadra tutta la sua qualità e la sua esperienza che lo hanno portato a vincere tutto quando con la divisa del Manchester City.

Adesso la dirigenza nerazzurra sta pensando di replicare questo bel colpo con un innesto simile e che lo ricorda sotto molti punti di vista. Secondo quanto riferito dal media britannico CaughtOffside, nel 2026 ci sarà un altro difensore di alto livello in uscita dal Manchester City. Si tratta di Nathan Aké, centrale olandese classe 1995.

Aké ha infatti il contratto in scadenza nel 2027 e quindi il 2026 sarà l’ultimo anno in cui il Manchester City avrà modo di monetizzare dal suo addio. Sulle sue tracce ci sono Inter, Juventus e Crystal Palace per un prezzo richiesto di circa 30 milioni di euro. Con Akanji, per l’Inter, condividerebbe il club di provenienza e l’anno di nascita.