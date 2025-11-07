Marotta rivela: “Nuovo stadio? Lo vogliamo per questa data”

Questa mattina a Milano sul palco del Football Business Forum, organizzato dalla Bocconi, c’era anche Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter ha parlato del futuro città dal punto di vista degli impianti per il mondo del calcio con ovviamente le attenzioni rivolte al futuro stadio di San Siro.

Marotta ha confermato che l’obiettivo sarebbe quello di averlo pronto e utilizzabile per gli Europei che si svolgeranno nel 2032, ovvero tra meno di sette anni. Queste le parole del numero uno dell’Inter raccolte dai colleghi di TMW:

“Questa firma è un primo passo, ma non la prima pietra. Il rogito è stato firmato alle 12 e un’ora dopo la Procura di Milano aveva aperto un fascicolo. Questa è l’Italia. Ci è voluta la perseveranza dell’amministrazione comunale e del sindaco Sala, della nostra proprietà e della dottoressa Ralph, da parte del Milan con il presidente Scaroni e spero che questo primo passo ci porti a uno stadio nuovo entro cinque anni per inserire il nuovo stadio nella lista per gli Europei 2032. Negli ultimi 15 anni, in Italia sono stati ammodernati solamente tre stadi, siamo fanalino di coda in Europa. Il motivo principale non sono i soldi, ma la lentezza burocratica”.