Pio Esposito e i suoi fratelli hanno comprato un club

Arriva l’annuncio a sorpresa: Francesco Pio Esposito e i suoi due fratelli (Sebastiano, attaccante ex Inter ora al Cagliari e Salvatore, centrocampista dello Spezia) hanno acquistato un club di calcio dilettantistico. Si legge l’annuncio ufficiale della società nella quale si nota la gioia per questa scelta dei tre calciatori fratelli.

La società in questione è la Voluntas Brescia, club dilettantistico della città lombarda nel quale i tre Esposito hanno iniziato a dare i primi calci a un pallone da bambini. La gratitudine di Pio e dei suoi fratelli verso questo club è molto grande e il legame deve essere ancora davvero forte.

Proprio per questo motivo hanno deciso di investire a livello economico per rilevare il 100% delle quote di questa società che si occupa soprattutto della crescita e dello sviluppo di bambini e ragazzi che sognano ora di ripercorrere le orme dei tre Esposito, arrivati tutti quanti a giocare in Serie A.