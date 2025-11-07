L’Inter sceglie il NUOVO difensore: 3 nomi dalla Serie A

La scorsa estate la dirigenza dell’Inter ha lavorato bene su alcuni dei nuovi acquisti che ha messo a disposizione della rosa di mister Cristian Chivu. La volontà del fondo Oaktree è quella di trovare nuovi giovani per abbassare l’età media dell’organico della prima squadra, e ora ci sono talenti validi come Bonny, Sucic o Pio Esposito.

Questo rinnovamento della rosa nerazzurra andrà effettuato anche nel 2026 concentrandosi però molto sul reparto difensivo. Sono infatti diversi i giocatori esperti di questo ruolo in scadenza di contratto. La dirigenza dell’Inter sta seguendo alcuni profili interessanti da provare a mettere nel mirino per le sessioni di mercato future.

Secondo quanto riporta il sito de La Gazzetta dello Sport, ci sono tre difensori di Serie A che la società nerazzurra ha messo nella lista obiettivi. Si tratta del già noto Tarik Muharemovic del Sassuolo ma anche di due nomi nuovi come il portoghese Tiago Gabriel che gioca nel Lecce e Alessandro Circati che è di proprietà del Pama.