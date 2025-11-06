Inter tra le 8 big di Champions? Zero dubbi per l’algoritmo

Con 12 punti conquistati nelle prime quattro giornate di Champions League, l’Inter di mister Cristian Chivu e i suoi tifosi ora sognano di poter nuovamente conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione, come è già accaduto un anno fa sotto la guida di Simone Inzaghi, senza passare dai playoff.

Per i nerazzurri però adesso arriva la parte difficile del calendario di Champions League. L’Inter dovrà infatti ancora affrontare Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. La speranza di Chivu è che si riesca a raggiungere quella soglia necessaria per entrare lo stesso nelle prime otto della classifica.

Secondo le previsioni dell’algoritmo del Supercomputer di Opta, la formazione nerazzurra riuscirà a centrare questo obiettivo. Stando a questo calcolo basato sui dati e sulle prestazioni delle precedenti gare, l’Inter potrà arrivare addirittura al quinto posto con 16,96 punti previsti dietro solo ad Arsenal, Bayern, Man City e Liverpool. Questa la previsione: