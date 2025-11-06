Inter tra le 8 big di Champions? Zero dubbi per l’algoritmo
C'è la previsione del Supercomputer Opta sulla classifica
Con 12 punti conquistati nelle prime quattro giornate di Champions League, l’Inter di mister Cristian Chivu e i suoi tifosi ora sognano di poter nuovamente conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione, come è già accaduto un anno fa sotto la guida di Simone Inzaghi, senza passare dai playoff.
Per i nerazzurri però adesso arriva la parte difficile del calendario di Champions League. L’Inter dovrà infatti ancora affrontare Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. La speranza di Chivu è che si riesca a raggiungere quella soglia necessaria per entrare lo stesso nelle prime otto della classifica.
Secondo le previsioni dell’algoritmo del Supercomputer di Opta, la formazione nerazzurra riuscirà a centrare questo obiettivo. Stando a questo calcolo basato sui dati e sulle prestazioni delle precedenti gare, l’Inter potrà arrivare addirittura al quinto posto con 16,96 punti previsti dietro solo ad Arsenal, Bayern, Man City e Liverpool. Questa la previsione: