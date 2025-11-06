Ranking UEFA: Inter primissima italiana, ora sfida il Bayern

L’ottimo cammino dell’Inter in Champions League nelle ultime stagioni, non fa ormai quasi più notizia. I nerazzurri sia con in panchina Simone Inzaghi prima e adesso con Cristian Chivu sono sempre la squadra italiana che sta riuscendo a ottenere risultati migliori in campo europeo e questo si nota poi anche dal ranking UEFA.

Nell’aggiornamento della classifica UEFA su tutti i club che negli ultimi 5 anni hanno partecipato a una competizione europea, si nota l’alta posizione dell’Inter. I nerazzurri sono al terzo posto con 121.250 punti alle spalle di un Bayern Monaco (a quota 122.250) col quale lotta per il secondo posto dietro un Real Madrid che invece saldo in prima posizione.

Completano la top 10 alle spalle dei nerazzurri, in ordine di graduatoria: Manchester City, Liverpool, PSG, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Barcellona e Arsenal. Le altre italiane sono invece dietro e pagano i pochi successi in campo europeo: Roma 14°, Atalanta 17°, Fiorentina e Milan 24°, Juventus 26° e Napoli 30°.